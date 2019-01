RAJA Constanța a anunțat că „astazi, 21 ianuarie 2019, in jurul orei 14,00, magistrala cu diametrul de 1.000 mm de alimentare cu apa a localitatilor Ovidiu, Corbu, Lumina si Navodari, ce pleaca de la statia de tratare Palas a suferit o avarie in zona localitatii Ovidiu. Imediat, la fata locului s-au deplasat mai multe echipe de interventie. Pentru remedierea avariei s-a oprit pomparea pe aceasta conducta si s-au facut manevrele necesare pentru alimentarea cu apa pe conducta de siguranta de 600 mm. In aceasta situatie, urmare a faptului ca debitul de apa pompat pe conducta de siguranta este mai mic,... citeste mai mult

