UPDATE: In jurul orei 21,30, in urma manevrelor de vane pentru reluarea furnizarii de apa, echipele de interventie au constatat ca urmatorul tronson din conducta DN 400 este fisurat. Imediat, s-a sistat din nou furnizarea de apa. In urma decopertarii zonei, s-a constatat ca tubul este spart pe o lungime de aproximativ un metru, ceea ce necesita inlocuirea intregului tronson de 4 metri. In aceasta situatie, abonatii din Piata Ovidiu si cei din zona Peninsulara nu vor avea apa la robinete pana maine dimineata, 03 septembrie 2018, in jurul orei 07,00.

