An de an, la schitul din Straja are loc, de Bobotează, slujba de sfinţire a apei, care este adusă de salvamontişti de la izvoarele din munte. "Salvamontiştii aduc circa 220 de litri de apă de la cele şapte izvoare din Straja. Anul acesta apa este...

Mediafax, 6 Ianuarie 2014