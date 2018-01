S.N. Nuclearelectrica SA (“SNN”) anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavoda funcționează la putere nominală începând din seara zilei de 21.01.2018, ora 22:15, potrivit unui comunicat semnat de directorul general Cosmin Ghiță.

Puterea Unității 2 CNE Cernavoda a fost redusa in dimineata zilei de 21.01.2018 cu 27%, aceasta reducere de putere fiind necesara in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru realizarea unor lucrari de remediere la unul din sistemele de proces ale partii clasice a Unitatii 2.

Pe durata efectuarii lucrarilor de remediere in partea clasica a Unitatii 2, aceasta a ramas conectata la Sistemul Energetic National, functionand la o putere de circa 500 MWe. ... citeste mai mult