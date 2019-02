Turneul WTA de la New Haven (Statele Unite ale Americii), primul important câştigat de Simona Halep (27 de ani, 3 WTA), dispare din calendarul profesionist începând cu 2019. Halep a fost printre primele care a reacţionat.

"Îmi pare rău să citesc această ştire. Am câştigat primul meu titlu de categorie Premier la New Haven. Mulţumiri lui Anne Worchester (directorul turneului - n.r) pentru 21 de ani extraordinari", a fost mesajul fostului lider mondial, la puţin timp după ce a aflat că nu mai are ocazia să revină pe terenul pe care, în 2013, a făcut un prim pas important în tenisul mondial.

— Simona Halep (@Simona_Halep)... citeste mai mult