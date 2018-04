Celebra cântăreață Loredana Groza a făcut un anunț spectaculos miercuri. Pe lângă lungul șir de concerte și apariții televizate, Lore va juca și în musicalul "Mamma mia".

"Dragii mei, vă anunț cu bucurie și emoție că ... voi juca în Mamma Mia ! cel mai mare musical care s-a montat vreodată in Romania. Voi fi Donna! Da, chiar rolul care - în filmul inspirat de acest musical - era jucat de Meryl Streep. Am emoții pentru ca muzica ABBA înseamnă muzica pe care am crescut. Cine ar fi crezut vreodată că într-o zi voi avea această șansă, atunci cand tata mi-a adus prima caseta cu ABBA din Libia și când profesorul meu de engleză de la școala primară ma punea...