Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici a cerut miniștrilor să înveţe să cheltuie toţi banii pe care-i primesc, conform capital.ro.

Ministrul susţine că o execuţie bugetară slabă poate avea ca efect şi o creştere economică sub previziuni. „Sumele necheltuite îmi provoacă mie un minus în creşterea economică. Banii trebuie să aducă un plus în economie. Dacă nu-i cheltuie am de două ori o problemă: o dată că nu sunt realizate investiţiile, a doua că banii nu produc un plus în economie”, a declarat ministrul Finanţelor, citat de antena3.ro.

