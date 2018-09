Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 7 iunie 2019.



Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna (22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019), vacanta intersemestriala (2 - 10 februarie 2019), vacanta de primavara (20 aprilie - 5 mai 2019) si vacanta de vara (15 iunie - 15 septembrie 2019).

Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar vor avea vacanta si in saptamana 27 octombrie - 4 noiembrie 2018.



Programul national "Scoala altfel" are o durata de 5 zile consecutive... citeste mai mult

