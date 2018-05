Până vineri, meteorologii nu ne aduc vești bune. Vremea rămâne în continuare mohorâtă și apar fenomene de instabilitate atmosferică, iar temperaturile scad.

MIERCURI

Vremea se va menține în general instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade pe litoral și 28 de grade in sudul Oltenieie is in Maramures iar cele minime între 7 și 17 grade.

În București, cerul va prezenta înnorări, ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice și unele intensificări ale... citeste mai mult

