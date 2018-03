Finanţatorul FCSB Gigi Becali a susţinut în repetate rânduri că finul său Cristi Borcea se va întoarce ca acţionar la Dinamo, dar într-o discuţie recentă Leonidas i-a spus conducătorului roş-albaştrilor că a renunţat la planul său.

"Am vorbit cu el şi îmi zicea că era gata să revină, mai ales că văzuse că fanii îl vor. Dar, acum mi-a zis că nu mai vrea.

După ce a pierdut Dinamo, l-am sunat pe Patrick (n.red. - Patrick Borcea) şi am glumit cu el 'Vai, ce rău îmi pare. Cum te simţi? Am înţeles că stai prost cu sănătatea'. După aceea l-am sunat şi pe Cristi şi îi ziceam 'Ce milă îmi e de Dinamo! Ce rău îmi pare'.

