Marius Copil, 28 de ani, a anunțat pe contul său de Instagram ce urmează după turneul de la Basel, unde a ajuns până în finală.

”Turneul de la Basel a fost ultimul din anul acesta pentru mine. A fost un an greu, cu multe încercări, dar asta m-a ambiționat și mai mult să îmi ating obiectivele. Am obținut victorii importante și sunt bucuros că am reușit, după turneul de la Basel, să depășesc cea mai bună clasare din cariera mea și să ajung pe locul 60 în clasamentul ATP.

Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase și pentru susținerea necondiționată. Le citesc de fiecare dată și sunt mândru să fiu urmărit de asemenea oameni frumoși.

