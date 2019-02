O decizie referitoare la ministerele Transporturilor şi Dezvoltării va fi luată marţi, la reuniunea Comitetului Executiv Naţional al PSD, precum şi în cadrul coaliţiei de guvernare, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

„Astăzi am trimis o scrisoare către domnul preşedinte Klaus Iohannis, în care am retras propunerea doar pentru Mircea Drăghici, căci, după cum ştiţi, pentru doamna Olguţa Vasilescu a venit propunerea din partea preşedintelui. A trebuit o perioadă foarte mare în care avem două portofolii fără miniştrii titulari şi am considerat că este foarte important să venim cu propuneri... citeste mai mult

