"Vreau sa va duc intr-o calatorie vitala pentru a intelge ce se intampla, de fapt, in aceste zile. La Oradea exista o echipa de procurori care au crezut ca pot domina judetul fara niciun fel de probleme.

11 judecatori din Oradea au ajuns in situatia in care acesti procurori au ajuns sa bage friga in ei si in familiile lor.

Procurorul de execuţie Ciprian Man a anchetat oameni abuziv, a umilit şi a fabricat probe false, el este autorul a nenumărate abuzuri şi înscenări.

O sa va prezint un interviu sfasietor cu o victima a acestor neoameni-procurori", a scris Mihai Gâdea luni seara pe pagina sa de Facebook.... citeste mai mult

