Handbalista Cristina Neagu a declarat, marţi, că este bine din punct de vedere psihic, după ce a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior în timpul Campionatului European din Franţa.

„Mă simt bine, dacă pot spune aşa, încă nu am făcut operaţia, nu ştiu deocamdată când se va întâmpla lucrul ăsta, probabil că în următoarele săptămâni. Deocamdată nu sunt foarte multe lucruri de spus sau de făcut, mă mişc destul de greu, mă doare. dar nu atât de tare, sunt ok, cât se poate de ok în această situaţie. Psihic sunt bine, chiar foarte bine, aştept să mă operez şi apoi să intru în... citeste mai mult

