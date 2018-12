Un candidat USR la alegerile europarlamentare, Lavinia Andrei, a anunţat că renunţă la candidatură, după ce publicaţia online Casa Jurnalistului a dezvăluit că fiul ei, Vlad Andrei, şi-a terorizat fosta iubită, publicând pe internet fotografii cu aceasta dezbrăcată şi hărţuind-o în mod constant.

„Numele meu și al fiului meu au apărut astăzi într -un articol de pe blogul Casă Jurnalistului. Ca mama și și ca femeie, condamn hărțuirea de orice fel. Chiar eu am fost hărțuită, cu ani în urmă și de aceea susțin protejarea victimelor. Când am aflat ce se întâmplă între fiul meu și fosta prietenă, am luat toate... citeste mai mult