Zeci de mii de români care au accesat programul ”Prima Casă” au primit o veste bună astăzi, întrucât proiectul de lege ce permite beneficiarilor să apeleze la Legea dării în plată a primit aviz favorabil.

Conform senatorului Daniel Zamfir, proiectul de lege care permite și beneficiarilor programului Prima casă să poată apela la Legea dării în plată în situația în care ajung în imposibilitate de plată a ratelor la bancă a fost avizat favorabil.

"Astazi, in Comisia Economică a Senatului am avizat favorabil proiectul de lege care permite și beneficiarilor programului Prima Casa sa poată apela la Legea darii in plata in situația în care ajung in imposibilitate de plata a ratelor la

