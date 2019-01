Fotbalul din China a intrat in recesiune. Dan Petrescu anunta ca mai multe cluburi au probleme majore. Incusiv actuala sa echipa, Guizhou, a stabilit buget de criza pentru noul sezon. Obiectivul e salvarea de la retrogradare in liga a 3-a, spune Petrescu. Super Dan nu se gandeste sa plece. Are salariu bun si vrea sa mai ramana un an in Asia.

"Am un contract valabil pana in decembrie 2019, ramane de vazut ce vor decide cei de la echipa. Sunt probleme financiare foarte mari in China, deja vreo patru echipe au disparut din... citeste mai mult

acum 42 min. in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Replica in