Real Madrid are probleme serioase pe faza de atac, iar oficialii voiau să rezolve deficienţele prin aducerea lui Zlatan Ibrahimovic (37 de ani). Din câte se pare, mutarea nu va mai avea loc. Sudezul a anunţat că nu se gândeşte la oferte, iar principala sa prioritatea este LA Galaxy.

Real Madrid trece print-o criză acută. Madrilenii nu se descurcă bine nici în campionat, nici în Liga Campionilor, astfel că lista de achiziţii pentru iarnă a fost deja făcută. Printre numele vehiculate se afla şi Ibrahimovic, dar mutarea gândită de Perez nu are mari sorţi de izbândă.

”LA Galaxy ştie ce îmi doresc. Cei din club au fost foarte buni, m-au ajutat pe mine şi pe familia mea. Am o... citeste mai mult

acum 58 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Pro Sport in