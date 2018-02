Anunț inedit apărut pe un site de imobiliare. Un octogenar din Capitală vrea să lase vila sa unui cuplu de intelectuali, pe care îl va alege chiar el, rezervându-şi însă dreptul de uzufruct viager.

„Proprietar octogenar las GRATUIT vila in Bucuresti in baza unui contract de uzufruct-viager cu drept de abitatie. Nu am copii si dorec sa las casa unei familii de intelectuali bine educati! Imi rezerv dreptul sa fac selectia familiei si astept solicitarile dumneavoastra doar la anunt pe contact", se arată în anunțul postat de bărbat pe