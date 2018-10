Vești rele pentru posesorii de mașini second hand, dar și pentru cei care doresc să își achiziționeze una. Ministrul Mediului a anunțat reintroducerea unei măsuri ce are ca scop eliminarea de pe piață a autovehiculelor cu grad mărit de poluare. Este vorba despre o formă mult mai aspră a timbrului de mediu.

În ultimul an, numărul de mașini din România a crescut astronomic. Cele mai multe sunt automobile second-hand. Această piață a ajuns, anul trecut, la un nivel record, crescând cu 74% faţă de 2016, până la jumătate de million de unităţi, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Direcţia Regim Permise de... citeste mai mult