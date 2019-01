Trucul care te scapa de pungile de sub ochi. Trebuie sa-l incerci! Vrei sa scapi de pungile inestetice de sub ochi fara sa fii nevoita sa cheltui multi bani pe anumite produse cosmetice? Remediul se afla chiar in bucataria ta. Afla cum poti scapa...

9am, 2 Iunie 2017