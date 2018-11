Rafael Nadal a anunţatcă nu va reveni pe teren în acest final de an, din cauza durerilor în zona abdominală şi că urmează să fie supus unei proceduri chirurgicale la gleznă

"Vă scriu aceste rânduri în încheiere de sezon. A fost un an complicat, foarte bun din punct de vedere al nivelului de joc - când am fost capabil să evoluez, dar în acelaşi timp - foarte dur din punct de vedere al accidentărilor", a anunţat Nadal pe twitter.

"Din păcate, a apărut problema în zona abdominală la Paris, care nu îmi permite să joc, iar, în plus, am descoperit un corp liber în articulaţia... citeste mai mult

