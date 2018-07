Fostul acționar de la Dinamo a recunoscut că are probleme mari chiar și după ce a ieșit din închisoare.

"Nu mă ocup de nimic în următorul an, pentru că sunt inapt. Mă duc la terapie psihiatrică la Geneva, am programat deja! Dorm două ore pe noapte, iau patru, cinci medicamente, nu mă interesează afacerile, vreau să mă refac după experiența închisorii. Visez și acum șobolani, acesta este adevărul!", a declarat Borcea pentru Libertatea.



