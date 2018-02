Anunt soc din Costa Rica: Elena Udrea, insarcinata cu gemeni La cei 44 de ani ai sai, Elena Udrea a reusit sa ramana insarcinata, in urma procedurilor de fertilizare in vitro, pe care le urma de mai multi ani.

Dupa ce au circulat o serie de zvonuri ca ar fi insarcinata, Elena Udrea a dat cartile pe fata. Udrea a confirmat zvonurile despre sarcina spunand direct urmatoarele: "Sunt o fiinta pozitiva si imi doresc foarte mult ca etapa aceasta, una incipienta, in care trebuie sa fii foarte atent la emotiile pe care... citeste mai mult