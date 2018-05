Anunt public de mediu

Primaria comunei Gemenele anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare strazi in comuna Gemenele, judetul Braila si satul Gavani”, propus a fi amplasat in jud. Braila, com. Gemenele.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila-mun. Braila, Bdul Independentei nr 16 bl B5 si la sediul titularului din jud Braila. Com Gemenele, sat Gemenele in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00. Observatiile se primesc zilnic la sediul APM Braila.



