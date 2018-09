Anunt public

SC CARVAL TRANS cu sediul in Braila, DN 2B, km 110, titulara a PUZ Dezvoltare Punct Turistic, amplasament sat Baldovinesti, comuna Vadeni (T56 P 1/1, T256 P 1734, T 19 P 381) anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu.

Publicul interesat poate consulta propunerea de PUZ la sediul titularului si la sediul APM Braila, Braila,Bd Independentei bloc B5 intre orele 9.00-13.00.

Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila Bd. Independentei bloc B5 in termen de 15 zile de la aparitia anuntului.



