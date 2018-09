Anunt public

CONSTANTIN SI ILINCA SRL reprezentant IFTENIE CRISTINEL cu domiciliul in jud Braila com Vadeni, sat Baldovinesti str Vrancei nr 450 camera 2,este titular al Planului Urbanistic Zonal-Construire Hala Productie,Ambalare,Depozitare Condimente, Amenajare Parcare Betonata si Imprejmuire, pe amplasamentul din jud. Braila com Vadeni,sat Baldobinesti intravilan CV9,P188/1 lot 1;

Anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poate consulta propunerea de PUZ la sediul titularului si la sediul APM Braila, Bd Independentei nr 16... citeste mai mult

