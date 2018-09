Anunt public

SC TRIAGROEXIM SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului-nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul “Modificare, consolidare si recompartimentare corpuri C2 si C3 ateliere auto, mansardare si schimbare de destinatie corp C2 din atelier auto in spatiu administrativ si magazii”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Rosiori, sat Rosiori, CV 70, P 313/1.

