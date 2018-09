Anunt public

SC ROCONI SERV SRL cu sediul in mun.Braila, Calea Calarasilor nr 400, anunta ca a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea Service Auto (cu statie de vopsire). Cod CAEN 4520 aferenta, amplasat in...

Info Braila, 10 Septembrie 2018