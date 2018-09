Anunt public

RADU COSTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul”Construire locuinta parter C2 si moara malai C3-C4- intrare in legalitate” amplasament jud. Braila.mun. Braila, str. Magaziilor nr 105B,proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Apm Braila-mun.Braila, Bdul Independentei, nr 16 bl B5 in xilele lucratoare intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet... citeste mai mult