Anunt public

SC MOBLER PRODUKTER SRL cu sediul in Braila, Soseaua de Centura nr 6, C1 partial si C2, anunta ca a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatile:

Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine CAEN 3101

Fabricarea de mobila pentru bucatarii CAEN 3102

Fabricarea de mobila n.c.a CAEN 3109

Aferenta Sediului social amplasat in Braila, Soseaua de Centura nr 6 lot 6 C1 partial si C2, judetul Braila.

Documentatia poate fi consultata de cei interesati la Agentia pentru protectia mediului Braila, Bdul Independentei nr 16 bl B5 telefon 0339/401834.



