Anunt public

Primaria Municipiului Braila cu sediul in Pta Independentei nr 1, anunta ca in data de 25.06.2018 ora 9.00 la camera 16 parter, se va organiza o sedinta publica avand pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al initiatorului SC LASELABI SRL avand ca obiectiv ”Construire Spalatorie Auto Self Service-Construire cu caracter provizoriu” pe str Industriei nr 92 din Municipiul Braila.

Sedinta publica este organizata de catre Primaria Municipiului Braila conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia... citeste mai mult