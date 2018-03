ANUNT PUBLIC

SC TANCRAD SRL, cu sediul in Municipiul Galati, Str. Brailei nr. 169J, titular al Planului Urbanistic de Detaliu “Infiintare baza de productie in Oras Faurei, Judetul Braila”, amplasament Str. Mecanizatorilor Nr. 21, Oras Faurei, judetul Braila, anunta publicul interest asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poate consulta propunerea de PUD la sediul titularului si la sediul APM Braila, Bd. Independentei, bloc B5, intre orele 9-14.

Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila,... citeste mai mult

acum 41 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Info Braila in