anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita efectuarea evaluarii de impact asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate pentru proiectul ” “AMENAJARE PARCARE PE STR. 22 DECEMBRIE 1989” In MUNICIPIUL Turda, str. 22 DECEMBRIE 1989, judetul Cluj”



Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de: luni intre orele 09.00-16.30 si marti –joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00 si la punctul de lucru MUNICIPIUL TURDA, cu sediul in Municipiul Turda, str. P-TA 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj.... citeste mai mult