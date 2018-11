Parcarea se va face in curtile sau garajele proprietarilor acestora.

De asemenea, ocuparea sau parcarea pe domeniul public (drumuri) a autovehiculelor de orice fel, care impiedica procesul de deszapezire, poate crea situatii in care utilajul de deszapezire sa nu poata proceda la curatarea aleii/strazii/drumului in cauza sau de a va deteriora autovehiculul din cauza spatiului insuficient.

Primaria comunei Mihai Eminescu va reaminteste ca Regulamentul privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea comunei Mihai Eminescu, aprobat prin H.C.L. nr 26/12.03.2018 il puteti gasi pe site-ul oficial al Primariei -... citeste mai mult

