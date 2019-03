Tatăl lui Neymar (27 de ani) a făcut un anunţt menit să liniştească apele agitate din jurul fiului său. Neymar Senior a spus că starul brazilian are viitorul stabilit şi că va fi greu ca acesta să se despartă de PSG în următoare perioadă, deoarece negociază deja prelungirea actualei înţelegeri cu gruparea din Paris, deşi mai are trei ani de contract.

"El mai are contract încă trei ani, dar noi discutăm deja prelungirea contractului. Probabilitatea ca el să nu plece este foarte mare. Despre el se vorbeşte întotdeauna ca se află într-o fereastră de transferuri la cluburile mari. Asta înseamnă că există o bună gestionare a carierei... citeste mai mult