Dan Negru a făcut anunțul așteptat de milioane de români. Vedeta Antenei 1 va prezenta și în acest an petrecerea de Revelion de la Antena 1, pentru a 19-lea an consecutiv. "S-o știți de la mine...Oficial. Intru din nou la concurența cu...

Antena 3, 6 Decembrie 2018