Wozniacki vrea să o lase mai moale cu tenisul, din cauza unor probleme de sănătate pe care le are şi va participa doar la anumite turnee din circuit. Ea a fost diagnosticată în 2018 cu cu artrită reumatoidă, o boală autoimună.

"Să joc la nivel înalt pe viitor nu va fi grija mea principală. Viaţa se va schimba. Am avut o răceală mică, iar vocea mea era foarte joasă. Nu aveam de unde să ştiu că erau parte din simptomele bolii, simţeam durere în mâini, picioare şi genunchi. Umerii şi coatele erau şi mai rau, nici nu puteam să mă spăl pe dinţi, să-mi spăl părul, atât de rău îmi era.

Simptomele erau din ce în ce mai rele, ştiam că e ceva greşit şi am... citeste mai mult

acum 14 min. in Sport, Vizualizari: 7 , Sursa: Adevarul in