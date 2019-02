lucrari in constructii - sapaturi in santuri si in spatii largi, curatare/nivelare teren, incarcare, descarcare materiale si demolari.



Deplasare proprie pe roti in oras.



Pret 110 lei/ora (lucru si deplasare). Pretul nu include TVA.



Operator si combustibil inclus.



Relatii: 0751.108.108



citeste mai mult

azi, 08:51 in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Botosaneanul in