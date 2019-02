Utilajul se roteste 360 grade.



Inaltime maxima lucru 21 m pentru cupa si furci ridicare stivuitor.



Cupa pentru material are cca 2mc.



Ridica maxim 5 to echipat cu furci ridicare (paleti). Ridica maxim 3 to echipat cu winch macara.



Deplasare proprie pe roti in oras.



Pret 250 lei/ora (lucru si deplasare). Pretul nu include TVA.



Operator si combustibil inclus. Relatii 0751.108.108



