Articol de — Ionel Luţan Vineri, 11 Mai, 12:27

Antrenorul Cristian Dulca și-a condus echipa ACS Șirineasa către promovarea în eșalonul secund cu câteva etape înaintea finalui de sezon în Liga a III-a.

Tehnicianul mai are un motiv de bucurie departe de țară, în Marea Britanie, unde evoluează fiul său. ”Marco a trecut cu bine peste acel eșec al naționalei Under 19 la Turul de calificare de la Ploiești. A obținut titlul la Under 19 cu Swansea unde a avut o contribuție importantă”, a punctat Dulca senior.

