Unitatea 2 s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 29 martie 2018 ca urmare a declanșarii sistemului de protectie al intrerupatorului generatorului turbinei (asadar aferent sistemului electric de proces), din partea clasica, nu cea nucleara a centralei.

Potrivit Nuclearelectrica, nu exista o legatura cauzala intre reducerea de putere a Unitatii 2 din data de 25 martie 2018 si deconectarea automata a reactorului din data de 29 martie 2018. Deconectarea automata a reactorului de la SEN este prevazuta si realizata prin sisteme de protectie prevazute in proiect in anumite situatii, asadar reprezinta... citeste mai mult