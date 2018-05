Luni, 28 Mai, 21:36

Eugen Neagoe (50 de ani) a fost invitat în emisiunea Tribuna Zero, moderată de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM, și a dezvăluit că se va construi un stadion nou, de 7.500 de locuri, la Sf. Gheorghe.

"Cred că la Sf. Gheorghe este cea mai frumoasă atmosferă din țară, după cea de la Universitatea Craiova. E de admirat câți oameni vin după noi în deplasări. Din păcate, stadionul nostru este unul foarte mic.

Din câte am înțeles, în iunie începe construcția unui stadion nou, de 7.500 de locuri. În plus, se lucrează la niște terenuri noi, moderne, de... citeste mai mult

