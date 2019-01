Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sâmbătă, la Antena 3, că Parlamentul va găsi proiectul de buget pe acest an pe masă, atunci când va veni din vacanţă, scrie antena3.ro. „Când vine Parlamentul, din vacanţă, va găsi proiectul de buget realizat, propus, am făcut calculat, estimări. Ştiţi că suntem o Coaliţie la guvernare, este normal ca acest proiect să se discute. Noi, Finanţele, am terminat partea de buget. Urmează această discuţie la nivelul Coaliţiei. Atunci când toate lucrurile sunt convenite, se afişează public”, a afirmat Eugen Teodorovici.

