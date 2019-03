Pentru dezvoltarea infrastructurii IT și implementarea proiectelor strategice în cadrul fabricilor de producție, Electroalfa recrutează Manager IT pentru locația Botoșani. Candidatul ideal este acea persoana dinamică, responsabilă, organizată, cu experienta relevantă în IT, care este pasionată de acest domeniu și dorește să se dezvolte profesional. Pachetul salarial include diverse beneficii: salariu motivant, bonusuri de performanță, prime de sărbători, cursuri și training-uri, team-building-uri, condiții de muncă și logistică modernă.



Managerul IT are ca atribuții principale planificarea și coordonarea... citeste mai mult

