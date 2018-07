Judeţul Giurgiu se află sub cod roşu de atenţionare privind posibilitatea apariţiei pestei porcine africane, autorităţile luând o serie de măsuri pentru prevenirea acesteia.

Anunțul a fost făcut de Liviu Florescu, directorul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Giurgiu.

„Judeţul Giurgiu se află sub cod roşu de atenţionare privind posibilitatea apariţiei pestei porcine africane, deoarece doar judeţul Călăraşi ne mai desparte de judeţele Ialomiţa şi Constanţa, unde au fost depistate cazuri de îmbolnăviri cu virusul PPA şi de aceea am luat măsuri specifice.... citeste mai mult

