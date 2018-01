Duminica, 28 Ianuarie, 20:49

Sorin Colceag a fost demis din funcția de selecționer al reprezentativei de fotbal U17 a României.

Membrii Comisiei Tehnice i-au cerut Directorului Tehnic FRF, Mihai Stoichiță, schimbarea antrenorului echipei U 17. Decizia vine ca urmare a meciurilor meciurilor amicale disputate împotriva Turciei, în care am pierdut cu 2-6 și am scos o remiză, scor 0-0.

Noua echipă a naționalei sub 17 va fi formată din Aurel Țicleanu, coordonar, și de antrenorii Adrian Văsâi și Mihai Ianovschi Jr.

