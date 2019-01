Se strică vremea, în următoarele ore, întrucât Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri, în urmă cu puțin timp, noi atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă valabile în orele următoare în 12 judeţe. Alte cinci judeţe sunt sub atenţionare cod galben de viscol.

Până la ora 14.00, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri în localităţi din judeţele Olt şi Dolj, unde se semnalează şi ploaie slabă sau burniţă, în timp ce în judeţele Gorj şi Satu Mare vizibilitatea este chiar şi sub 50 de metri până la ora 15.00, conform Mediafax.

azi, 14:31