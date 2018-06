Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 1 în clasamentul WTA, a anunţat, miercuri, că nu va juca la turneul Nature Valley International, programat la Eastbourne în perioada 24-30 iunie, din cauza unei accidentări.

"Îmi pare foarte rău să anunţ că mă retrag de la turneul Nature Valley International de săptămâna viitoare. Am experimentat dureri la tendonul lui Ahile şi o inflamaţie în timpul turneului de la Roland Garros şi încă nu sunt refăcută în totalitate. Am fost sfătuită de medici să prelungesc pauza şi să continui tratamentul. Mi-a plăcut să joc la Eastbourne anul trecut şi sper să revin... citeste mai mult

