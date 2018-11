Darren Cahill și Simona Halep au pus capăt colaborării pe care o aveau din 2015, scrie digisport.ro

Imediat, s-au avansat mai multe nume cu posibili înlocuitori ai antrenorului australian, însă nicio variantă nu a fost aproape de a se adeveri.

Simona Halep a ținut să pună lucrurile în ordine în ceea ce privește toate aceste zvonuri.

"Sunt încă în vacanţă, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor perioada următoare, vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori , nu am avut dureri dar nu am jucat la un nivel... citeste mai mult